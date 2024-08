Lazio, incontro con gli arbitri prima dell'allenamento: il post - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Prima dell'allenamento di ripresa dopo la sconfitta contro l'Udinese, la Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per il consueto incontro con gli arbitri alla presenza di Mariani. Prima di iniziare il confronto è stato osservato un minuto di silenzio in sala per omaggiare Sven-Goran Eriksson, scomparso a causa di un tumore al pancreas. Di seguito il post della società biancoceleste.