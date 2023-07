Lazio | Iniziato il ritiro ad Auronzo di Cadore: il "saluto" del club - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con l'arrivo della squadra ad Auronzo di Cadore è ufficialmente iniziato il ritiro estivo della Lazio. I biancocelesti si alleneranno sotto le Tre Cime di Lavaredo fino al 28 luglio. Ad accoglierli tanti tifosi accorsi in Veneto per sostenerli anche in questa fase pre campionato. Sui social il club ha postato il video del momento in cui i giocatori sono scesi dal pullman salutando idealmente la località che accoglierà Sarri e i suoi ragazzi per questi 18 giorni.