Lazio, Isaksen e quella corsa sotto il settore ospiti che emoziona - VIDEO

La Lazio incanta con Gustav Isaksen. Il danese ha segnato il suo terzo gol in campionato e l'ha fatto contro l'Atalanta, alla fine del match è stato anche festeggiato con il premio dell'MVP. Al termine della partita, carico di emozioni, l'esterno della Lazio ha corso con il sorriso in volto, gli occhi lucidi e il cuore a mille verso il settore ospiti applaudendo i tifosi biancocelesti per il continuo supporto. A condividere questo momento speciale è la società che via Instagram ha pubblicato un video che troverete qui sotto: "Quanto è bella la corsa di Gus verso i nostri fan da 10 a 10?".