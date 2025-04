Lazio | Isaksen esulta con i tifosi, ma c'è un messaggio per Provstgaard - FOTO

Il gol, la gloria e la corsa sotto il settore ospiti. Gustav Isaksen si è preso la scena in Atalanta - Lazio e per questo, dopo aver portato la squadra alla vittoria e vinto l'MVP ora si gode la festa prima di concentrarsi sul Bodo/Glimt e il derby contro la Roma. Pochi minuti fa infatti, Gus ha pubblicato degli scatti via Instagram, momento che ha scelto di condividere con i propri tifosi, riservando anche un pensiero speciale per Provstgaard: "Serata bellissima! congratulazioni @oliverpn per il debutto!".