Lazio, Kamada: "Felice di giocare in questa squadra". Poi l'invito ai tifosi... - VIDEO

Daichi Kamada ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la maglia della Lazio e proprio oggi ha festeggiato il suo primo compleanno con l'aquila sul petto. Il giapponese ha quindi voluto ringraziare tutti i tifosi che hanno deciso di inviargli i messaggi di auguri e non solo: "Ciao sono Kamada, sono veramente felice di poter giocare in una squadra storica come la Lazio. Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di auguri. Spero di vedervi allo stadio. Forza Lazio!", queste le sue parole.



Daichi has a message for all you Lazio fans pic.twitter.com/t1DfkUGJgT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 5, 2023