Lazio, l'eroe biancoceleste indossa la maschera: Pedroman - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maschera a copertura del naso e fasciatura alla mano per tamponare la frattura, ma guai a sventolare bandiera bianca. Pedro ieri sera ha giocato dolorante, ma ha stretto i denti per aiutare la squadra. Sui canali social ufficiali la Lazio gli ha reso omaggio con un video. L'attaccante spagnolo si è trasformato in Pedroman, il supereroe che non molla mai. Nel filmato il numero nove prende le sembianze di Iron Man e sfreccia nel cielo biancoceleste. In descrizione la frase a effetto: "I codardi non iniziano mai.I deboli non finiscono mai e i vincitori non si arrendono mai".