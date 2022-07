Lazio, l’Europa League non ha dubbi: “Lui è l’eroe” – FOTO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, RIPRENDE LA PREPARAZIONE: UN BIG RIMANE A RIPOSO FORMELLO - Weekend alle spalle, riprende la preparazione atletica. La Lazio si è ritrovata nel tardo pomeriggio a Formello, è la tappa intermedia tra un ritiro e l'altro, tra il lavoro svolto ad Auronzo e la partenza per la Germania fissata per... FORMELLO - Weekend alle spalle, riprende la preparazione atletica. La Lazio si è ritrovata nel tardo pomeriggio a Formello, è la tappa intermedia tra un ritiro e l'altro, tra il lavoro svolto ad Auronzo e la partenza per la Germania fissata per... WEBTV LAZIO, SI CHIUDE IL RITIRO DI AURONZO: SQUADRA IN PARTENZA VERSO ROMA - FOTO&VIDEO Dopo 17 giorni la Lazio saluta Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo una sgambata di scarico svolta in mattinata, è pronta a lasciare le Tre Cime di Lavaredo. La prima parte della preparazione in vista della prossima stagione si è... Dopo 17 giorni la Lazio saluta Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo una sgambata di scarico svolta in mattinata, è pronta a lasciare le Tre Cime di Lavaredo. La prima parte della preparazione in vista della prossima stagione si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UDOGIE L'OBIETTIVO E IL SOGNO DI SARRI: LA SITUAZIONE Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione