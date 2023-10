Lazio, la Champions celebra il migliore in campo: "El hombre del partido"

Una partita quasi perfetta quella di Matias Vecino e non solo per il gol del momentaneo pareggio. La prestazione dell'uruguaiano contro il Celtic è stata la sintesi di tutto ciò che Sarri aveva gli aveva chiesto nei giorni precedenti: copertura, quantità e la garanzia di un equilibrio a centrocampo, mancato talvolta non per una sua responsabilità. Al termine del match Vecino è stato addirittura premiato dalla Uefa come migliore in campo della partita, prima di essere celebrato sui social della stessa Champions League: "El hombre del partido".