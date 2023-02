Lazio, la domanda della società sulla Conference scatena la reazione dei tifosi - FOTO

La Lazio si accomoda per scoprire quale sarà la prossima avversaria negli ottavi di finale di Conference League. Oggi alle 13:00 andrà in scena il sorteggio di Nyon nel quale la squadra di Maurizio Sarri riuscirà a svelare il mistero che si nasconde dietro le possibili squadre da affrontare. Le otto vincitrici della fase a gironi sono: Slovan Bratislava, Sivasspor, Djurgarden, AZ Alkmaar, Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza. A tal proposito, la società biancoceleste ha aperto un sondaggio via Twitter e Instagram chiedendo ai propri tifosi: "Con chi vorreste giocare negli ottavi di finale?". I tifosi si sono già dati da fare, sperando in prima linea di non trovare West Ham e Villarreal, le più temute. Qui sotto il post social.

🆚 Who would you like to play in the Round of 16?#UECLdraw pic.twitter.com/ZdTHFLhbJx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 24, 2023