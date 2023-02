Lazio, la moglie di Cataldi contro i vandali di Parco Lenzini: "Non siete tifosi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quello che sta accadendo da due giorni a Parco Lenzini è una vera vergogna. In due notti la targa che intitola l'area pubblica all'ex presidente biancoceleste è stata imbrattata con bombolette spray, ripulita e in seguito danneggiata, con un grosso foro proprio sulla parola "S.S. Lazio". L'ultimo atto di vandalismo risale a questa notte e l'accaduto ha fatto indignare ancora di più i laziali. Tra questi c'è Elisa, moglie di Danilo Cataldi, che su Instagram si è sfogata così: "Non siete tifosi, ma solo degli incivili".