Lazio, la prima volta allo stadio del piccolo Paolo: un amore che non si può spiegare - VIDEO

Paolo ha 12 anni e con l'Empoli ha visto la sua amata Lazio per la prima volta dal vivo insieme al papà e al nonno. L'emozionante video...

"Sarà che con la Lazio dentro ce so nato. E che da quer momento m'ha stregato. Sarà che ultimamente so' più innamorato. Che quando giochi tu sto senza fiato". Nel 2000 il piccolo Paolo non era ancora nato quando la Lazio compiva 100 anni e si aggiudicava il secondo scudetto della sua storia. Ventitré anni dopo, però, il dodicenne vive il suo essere laziale e quella passione tramandata da papà Andrea e nonno Achille. Domenica contro l'Empoli, il ragazzo ha vissuto la sua emozione più grande: la prima volta allo stadio Olimpico. Sì, la partita purtroppo è finita come nessuno voleva con un pareggio che lascia tanta tanta amarezza per come si era messo il match. L'amore per i colori della prima squadra della Capitale, però, non conosce pari o sconfitte. L'amore puro per una squadra e una fede che non conosce confini. Un amore difficile da spiegare che si capisce dallo sguardo di Paolo. Quando papà Andrea gli ha levato le mani da davanti gli occhi, il 12enne non ha detto nulla ha semplicemente sgranato gli occhi e aperto la bocca. Essere laziali è questo. Un senso di appartenenza totale che non ha logica. Non è razionale, ma è solo amore. Paolo ha appena iniziato la sua storia d'amore con quella che non è solo una squadra, ma molto di più. Un'idea, una passione totale destinata a condizionare la vita quotidiana. Sì, perché si è laziali in ogni singolo secondo della propria vita. La Lazio è storia e tradizione. Come in tutte le storie d'amore ci sono momenti più alti e più bassi, ma nulla scalfisce l'intensità di questa passione travolgente. "La Lazio non è una squadra di calcio. La Lazio ti entra dentro, ti cattura, è lei che ti sceglie" diceva Felice Pulici. Paolo è laziale per tradizione famigliare. Segue le orme di papà e nonno che gli hanno trasmesso l'amore per questi colori e gli hanno fatto capire quanto sia bello essere laziali. Oggi più che mai. Le immagini della prima volta di Paolo parlano da sole