Lazio, la Primavera festeggia la promozione all'Olimpico - FOTO

Una promozione meritata, conquistata in anticipo e che riporta la Lazio in Primavera 1. La squadra di Sanderra nell'ultima gara giocata contro il Cosenza ha infatti raggiunto il traguardo prefissato a inizio stagione e nel pre gara del match contro il Lecce tutta la squadra ha festeggiato in un Olimpico gremito. La società ha omaggiato gli aquilotti con un post social: "L’Olimpico festeggia con la nostra Primavera".