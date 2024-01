Lazio, la società carica tutti i tifosi con il 'matchday': il post

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 18.00 la Lazio scenderà in campo contro il Napoli allo Stadio Olimpico di Roma. La posta in palio: tre punti da non lasciarsi sfuggire nella lotta alla Champions League, nella quale le due squadre vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste. Sui proprio canali social la società ha suonato la carica pubblicando il consueto 'matchday' e scegliendo come uomo copertina uno dei senatori dello spogliatoio, uno di quelli che ha il compito di coinvolgere e caricare i propri compagni: Adam Marusic.