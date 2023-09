Lazio, la società celebra la rete di Kamada.... in giapponese! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima rete non si scorda mai e la serata del Maradona Kamada la ricorderà per sempre come quella che ha segnato la sua prima rete in Serie A e con la maglia della Lazio. Un gol bellissimo quello segnato dal giapponese che la società ha celebrato sui social con un post scritto proprio in giapponese: "Il primo gol al Napoli è stato fantastico", queste la didascalia, che accompagna la foto.