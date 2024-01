Lazio, la società e la spettacolare rete di Castellanos: "Chissà se..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol bellissimo che, se solo fosse stato valido, sarebbe entrato di diritto tra i più belli della storia della Lazio. Una manciata di centimetri hanno impedito al Taty Castellanos nono solo di portare la Lazio in vantaggio contro il Napoli a inizio secondo tempo ma anche di celebrare una rete stupenda.

L'argentino ha raccolto il pallone, lo ha stoppato e di destro in rovesciata ha spedito direttamente in rete con un gesto tecnico che ricorda esattamente l'immagine storica delle figurine Panini. La prodezza del Taty, celebrata anche dalla Lazio sul canale TikTok, rimane così come l'amarezza di non aver potuto esultare con i suoi compagni e il pubblico presente per un fuorigioco millimetrico.