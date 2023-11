Lazio, la società omaggia i debuttanti: "Il loro primo derby!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sono quattro i giocatori che ieri hanno fatto l'esordio nel derby della Capitale. Arrivati in estate Guendouzi, Rovella, Kamada e Isaksen hanno avuto l'onore di prendere parte a una partita storica per la città di Roma. Il francese da titolare, i restati a partita in corso, hanno provato a dare il proprio contributo per conquistare anche la vittoria, ma le condizioni fisiche e l'andamento del match ne hanno complicato i piani. Il giorno dopo la partita, la Lazio sui propri profili social ha voluto omaggiare i quattro esordienti pubblicando le loro foto e scrivendo in descrizione: "Il loro primo Derby della Capitale!". Un giorno che non dimenticheranno mai...