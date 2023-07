Lazio, la società ricorda l'appuntamento contro l'Auronzo: il post con i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra poco più di un'ora la Lazio sarà impegnata nella prima amichevole stagionale contro l'Auronzo. La squadra di Sarri avrà il compito di mettere in pratica quello su cui ha lavorato in questi primi giorni di ritiro, in una sfida che ormai è divenuta appuntamento fisso del ritiro veneto. In attesa che inizi il match la società, con un post sui social, ricorda l'appuntamento, fornendo i dettagli sull'orario del match e dove seguire la prima uscita dei biancocelesti: "Alle 18:00 il fischio d'inizio del nostro primo test estivo contro l'Auronzo. Diretta dalle 17:00 solo su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky".