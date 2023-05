Lazio, la società ricorda la Coppa Italia del 2004: "Alzata al cielo di Torino" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Sono trascorsi precisamente 19 anni da quel 12 maggio 2004, data in cui la Lazio alzava al cielo la sua quarta Coppa Italia. Un trofeo storico vinto battendo in due gare la Juventus. Un successo in rimonta firmato Corradi e Stefano Fiore che riuscirono a ribaltare il doppio vantaggio iniziale bianconero di Trezeguet e Del Piero. La società ha voluto ricordare questo successo con un video sui social.