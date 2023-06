Lazio, la società scatena la reazione dei tifosi sugli abbonamenti: "Uniti" - FOTO

La Lazio è pronta a ripartire più carica della scorsa stagione, per tre motivazioni. La prima, il secondo posto in classifica agguantato per la prima volta nell'era Lotito, la seconda, non per importanza, la tanto ambita qualificazione alla prossima Champions League, e infine, l'apertura della campagna abbonamenti. Il lancio di"Essere Laziali" infatti è iniziato lo scorso martedì 20 giugno per la fase di prelazione, mentre per la totale vendita libera il via partirà dal 21 luglio e si avrà modo di sottoscrivere la tessera fino al 13 agosto. Fino allo scorso 27 giugno erano stati staccate oltre 6.000 tessere e adesso la società chiama a gran voce i tifosi della Lazio per caricarli alla prossima fase: "Uniti per volare sempre più in alto 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐀𝐋𝐈". Qui sotto il post social:

