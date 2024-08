Lazio, la società sta vicina a Pellegrini: "Ti mandiamo un grande abbraccio" - FOTO

Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale che l'ha costretto a saltare l'allenamento con la squadra e la gara di sabato sera contro l'Udinese. La Lazio ha rilasciato un comunicato ufficiale spiegando le condizioni del calciatore, che continuerà a essere monitorato dallo staff medico. In seguito la società ha pubblicato anche un post su Instagram per stare vicino al terzino con un bel messaggio: "Luca, ti mandiamo un grande abbraccio". Di seguito le foto.