Lazio, la squadra studia il Castellani: le immagini del walk around

© foto di www.imagephotoagency.it

Castellanos beve il suo mate, gli altri concentrati studiano il campo su cui lo scorso giugno vincendo 2-0 conquistavano il secondo posto in campionato. Oggi la situazione è drasticamente cambiata, la Lazio è lontana da quelle prestazioni eccellenti che l'hanno resa una delle migliori squadre del campionato. In questo venerdì di dicembre, però, dopo la buona prestazione contro l'Inter l'obiettivo è di ritrovare la vittoria per dare il via a una nuova stagione, iniziando dalla concentrazione ripresa dalle immagini pubblicate dalla società nel prepartita.