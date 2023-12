Lazio, le scelte di Sarri scatenano i tifosi: "Donde estas Luis Alberto?"

LAZIO SOCIAL - Lazio - Inter non è ancora cominciata, ma fa già discutere. Non tanto per il ritorno a Roma degli ex Inzaghi e Acerbi, ma per le scelte iniziali di Maurizio Sarri. Il tecnico vuole uscire dal momento grigio in cui è la squadra che in campionato non ha iniziato al meglio e naviga a metà classifica. Per farlo il mister ha optato per scelte drastiche già in passato, ma stavolta la sua è destinata a far particolarmente discutere.

Sarri, infatti, ha escluso Luis Alberto dall'undici di partenza del match contro l'Inter. Al posto del numero dieci, il tecnico ha rilanciato Daichi Kamada dal primo minuto. Un modo per gestire le energie dello spagnolo, apparso appannato nell'ultimo periodo, e una bella iniezione di autostima per il giapponese. La decisione, ovviamente, ha portato alla reazione del popolo biancoceleste che ha preso d'assalto i social. Il posty della Lazio con le formazioni è stato commentato in serie dai sostenitori biancocelesti che chiedono il motivo dell'esclusione del Mago. "Donde estas Luis Alberto", "Ma come Luis fuori" e "Sarri sta provando il tutto per tutto" sono alcuni dei commenti che si ripetono sotto il post e in generale sui social.