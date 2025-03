Lazio, le storie social di Vecino e Isaksen. C'è anche un assente illustre... - FOTO

La Lazio espugna San Siro e guadagna tre punti fondamentali per continuare a inseguire la Champions League. Una partita pazza e decisa all'ultimo minuto dal rigore dell'infinito Pedro che manda in estasi i tifosi biancocelesti e non solo. Infatti, anche i giocatori rimasti a casa hanno esultato per questo magnifica vittoria.

Uno di questi è il Taty Castellanos, costretto a restare fuori per infortunio ma che comunque ha sostenuto i suoi da casa. Mancano ancora diversi giorni prima del suo rientro, ma l'ex Girona freme per rientrare e dare il suo contributo. Tramite il suo profilo Instagram, l'attaccante argentino ha pubblicato una storia per il gol di Pedro con annessa esultanza.

Anche i giocatori scesi in campo a San Siro, come ad esempio Vecino, stanno esultando sui social. La vittoria è importante, il campo era difficile e la classifica si fa sempre più corta. I punti pesano, era "troppo importante", come ha scritto Isaksen sulle proprie storie.