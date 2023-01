Lazio, Luis Alberto carica i compagni a distanza - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto e Gila non sono partiti con la squadra per Lecce, ma non hanno fatto mancare la loro vicinanza alla squadra. Gli spagnoli non sono stati convocati da Sarri perché infortunati. Su Instagram hanno voluto caricare i compagni: il Mago ha postato la foto della televisione sintonizzata sulla partita con l'aggiunta di emoticon del bicipite (a simboleggiare la forza) e dell'aquila, mentre il difensore classe 2000 ha aggiunto allo scatto la frase "forza Lazio!!". Dimostrazione da parte di entrambi che ci tengono nonostante non possano essere fisicamente al Via del Mare.