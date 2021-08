Lazio, Luis Alberto vede l'Empoli: "Ultimo allenamento..." - FOTO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, L'ANTIVIGILIA DI EMPOLI: PEDRO PROVATO NEL TRIDENTE Meno due all'esordio in campionato della Lazio a Empoli. La seduta dell'antivigilia si apre con il solito lavoro di attivazione muscolare con i giocatori divisi in due gruppi. Prima sgambata per Pedro in biancoceleste, assente Felipe Anderson (ieri prima in... Meno due all'esordio in campionato della Lazio a Empoli. La seduta dell'antivigilia si apre con il solito lavoro di attivazione muscolare con i giocatori divisi in due gruppi. Prima sgambata per Pedro in biancoceleste, assente Felipe Anderson (ieri prima in... WEBTV LAZIO, LA SOCIETÀ ACCOGLIE PEDRO: "VI PRESENTIAMO IL NOSTRO NUOVO NUMERO 9" - FOTO Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Un'operazione chiusa in pochissimo tempo dalla società che adesso può dare il benvenuto allo spagnolo. Il calciatore questa mattina ha svolto le visite mediche e l'annuncio è arrivato... Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Un'operazione chiusa in pochissimo tempo dalla società che adesso può dare il benvenuto allo spagnolo. Il calciatore questa mattina ha svolto le visite mediche e l'annuncio è arrivato... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA SERBIA: "LA STELLA ROSSA PENSA A KAMENOVIC" La Stella Rossa pensa a Dimitrije Kamenovic per rinforzare la propria fascia sinistra. Il club di Belgrado - riporta Mozzartsport - è molto interessato al giovane terzino che la Lazio sta cercando di piazzare per non occupare uno slot da extracomunitario e... La Stella Rossa pensa a Dimitrije Kamenovic per rinforzare la propria fascia sinistra. Il club di Belgrado - riporta Mozzartsport - è molto interessato al giovane terzino che la Lazio sta cercando di piazzare per non occupare uno slot da extracomunitario e...