Lazio, Luka Romero si emoziona via social: ecco cos'è successo - FOTO

Cluj - Lazio è stata la prima partita ufficiale da titolare in Europa e in Conference League per Luka Romero. L'esterno biancoceleste ieri sera ha avuto modo di provare il brivido dal primo minuto, collezionando una buona prestazione sia in termini di manovra offensiva che nella fase difensiva, quando si trattava di ripulire le palle sporche. Entusiasta per la qualificazione staccata per gli ottavi di finale e il suo esordio da titolare, Luka Romero ramite il proprio account Instagram ha esultato con i propri tifosi: "Contento per la mia prima partita da titolare in Europa!! Forza Lazio sempre".