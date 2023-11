Lazio, Marusic recupera la forma... tra le vie di Roma - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Nonostante l'ottima prestazione nel derby, la forma fisica di Marusic non è ancora al 100%. Il terzino per quetsa ragione non è stato convocato dal Montenegro e approfitterà della sosta per recuperare dall'infortunio e tornare al top in vista della Salernitana. In attesa di rimettere piede in campo, però, il classe 1992 si è goduto qualche ora di riposo tra le vie di Roma, come mostra una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla compagna Milica Ugarak e che li ritrae con la figlia Mia nel passeggino.