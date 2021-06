Lazio, Marusic saluta Inzaghi: "In bocca al lupo per tutto" - FOTO

In questi anni in cui Simone Inzaghi ha diretto dalla panchina la Lazio, uno dei giocatori più utilizzati e adattati alle varie situazioni è stato Adam Marusic. Nato come esterno di destra, il montenegrino è stato spostato sulla catena di sinistra con risultati sbalorditivi e, nell'ultima parte di questa stagione, è stato provato anche come centrale di destra nella classica difesa a 3. I continui problemi fisici a inizio avventura avevano fatto scattare l'etichetta di "flop" sull'esterno, ma le intuizioni del mister lo hanno riabilitato e fatto diventare addirittura imprescindibile. Per tutto questo, il calciatore, attraverso un post su Instagram, ha voluto salutare e ringraziare Inzaghi scrivendo: "Grazie mister per questi 4 anni insieme. In bocca al lupo per tutto".