Lazio - Milan, l'Olimpico si surriscalda: Romagnoli apre la sfida - FOTO

© foto di Federico De Luca

La Lazio si affaccia dalla finestra dello Stadio Olimpico di Roma, c'è grande attesa per il big match contro il Milan. La squadra di Maurizio Sarri è alla ricerca della continuità, seppur orfana di Ciro Immobile, proverà a contenere le furie rossonere. I ragazzi di Stefano Pioli sono reduci da quattro partite senza vittorie e cercheranno in tutti i modi possibili di non rendere facile la vita a Felipe Anderson e compagni. Così, a poche ore dal match in programma questa sera alle 20:45, la società apre la sfida e l'uomo copertina del Match day è... Alessio Romagnoli. Qui sotto lo scatto social.