Lazio, Milinkovic conosce la sua Irina: il ritratto di famiglia - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO SOCIAL - L'avventura in Qatar non è stata ricca di gioie per Sergej Milinkovic Savic. La sua Serbia è uscita al girone terminando ultima alle spalle di Brasile, Svizzera e Camerun con un solo pareggio e due sconfitte in tre match. Il centrocampista, nonostante un gol e un assist, è tornato in Serbia per riabbracciare la sua famiglia. Un ritorno in patria carico di gioia perché il Sergente ha potuto finalmente abbracciare sua figlia. La piccola Irina, infatti, è nata mentre il calciatore si trovava già in ritiro con la nazionale e non aveva potuto abbracciarla. Oggi Sergej ha riabbracciato la compagna Natalija e ha preso finalmente in braccio la sua bambina. Il tutto è stato immortalato da zio Vanja che, dopo le fatiche al Mondiale, ha conosciuto sua nipote.