Lazio, Milinkovic e la nostalgia: tutti i commenti social del Sergente - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo otto anni di Lazio, Sergej Milinkovic Savic ha deciso di lasciare Roma. Il centrocampista serbo ha accettato la corte del campionato arabo ed è approdato all'Al Hilal. Il calciatore, però, non ha dimenticato i suoi ex compagni e in queste settimane ha continuato a mostrare vicinanza alla formazione biancoceleste. I tifosi sentono la sua mancanza e continuano a dedicargli post e commenti social. Il numero 21 ha commentato vari post dopo il successo di Napoli: da quello della società passando per quelli di Luis Alberto, Immobile, Casale e Provedel. Anche il Sergente, quindi, ha nostalgia di quella che era diventata casa sua.