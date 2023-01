Lazio, Milinkovic richiama i fantallenatori: "Se avete bisogno..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Imponente, un leader, colpi di tacco, duelli aerei, inserimenti e assist al bacio: tutto questo è Sergej Milinkovic-Savic. La palla è la sua migliore amica con la quale tra giocate di suola e skills incanta ogni tifoso, specialmente coloro che abbiano un palato sopraffino degno delle giocate del Sergente. La mezzala, in virtù dell'arrivo del nuovo anno ha voluto chiamare a rapporto i suoi sostenitori e fantallenatori che grazie a lui a centrocampo sono al comando. Per questo, Milinkovic ha lanciato un messaggio di avviso, sottolineando di essere disposto a marciarci sopra anche nel 2023. La garanzia l'ha mostrata tutta in un video emblematico su Instagram, in cui ha scritto: "Sergente vi augura un buon 2023 a TUTTI... e se avete bisogno di un assist al volo di tacco, sapete dove trovarmi". Indimenticabile quella perla preziosa rifilata contro la Salernitana: fiato sospeso, piede magico e caramella serba all'indirizzo dell'1-0 vincente di Immobile. Qui sotto il reel di Milinkovic.