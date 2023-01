Lazio, "Missione compiuta": Zaccagni festeggia sui social - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vittoria di misura importantissima della Lazio che stacca il pass per per i quarti di finale di Coppa Italia. Al termine del match Mattia Zaccagni (nella lista dei diffidati insieme a Luis Alberto per il giallo ottenuto) ha pubblicato un post per festeggiare il trionfo: "Missione compiuta, avanti in coppa".