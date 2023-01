Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

"Quarti di finale di Coppa Italia", ripeterlo per dodici volte. Per dodici volte consecutive infatti, la Lazio passa il turno e approda ai quarti di finale di un torneo che le ha regalato emozioni indimenticabili. In attesa di scoprire quale sarà la prossima avversaria tra Juventus e Monza, il club si gode così il traguardo.