Lazio, nuovo look per Caicedo: lo svela la moglie Maria - FOTO

La Serie A viaggia spedita verso la ripresa. A Formello intanto nei prossimi giorni partiranno gli allenamenti collettivi e quindi i calciatori biancocelesti potranno tornare a lavorare insieme. Chi non si presenterà come prima è Felipe Caicedo, che ha deciso di cambiare completamente il look: la moglie Maria Garcia sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dell'attaccante ecuadoriano con i capelli biondo platino. Lo scorso anno il look portò fortuna a Correa nella finale di Coppa Italia, la speranza della Lazio è che arrivi il bis in campionato.

