Lazio, oggi compie gli anni Bobo Vieri: arrivano gli auguri di un grande ex - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione, la 1998/1999, è bastata a Bobo Vieri per entrare nel cuore dei tifosi, ma soprattutto nella storia della Lazio. Questo spiega come, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, l'ex attaccante sia stato inondato di affetto. Tra i tanti a fargli gli auguri in questo giorno così speciale, c'è anche un suo ex compagno di squadra in biancoceleste: Fernando Couto. Pubblicando una foto su Instagram, in cui i due si affrontano in un duello aereo (durante un Lazio-Inter), il difensore portoghese ha scritto: "Buon compleanno Bobbo amico mio".