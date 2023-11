Lazio, Patric commenta il derby: "Oggi è stato importante..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Uno dei migliori in campo del derby di questa sera è stato Patric. Il centrale è stato protagonista di un'ottima partita, marcando un cliente scomodo come Lukaku e terminata con dei fastidiosi crampi che gli hanno complicato il finale del match. Dopo il triplice fischio con un posto sul proprio profilo Instagram lo spagnolo ha commentato così la sfida: "Importante continuare nel nostro percorso e tenere la porta inviolata. Ora un po’ di riposo per ripartire ancora più forte. Avanti Lazio".