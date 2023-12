Lazio, Patric "influenzato" si gode la partita con la sua dolce metà - FOTO

A Nicolò Rovella e Isaksen che, il primo per squalifica e il secondo per infortuni, stanno guardando Atletico Madrid - Lazio da casa, si aggiunge anche Patric, non convocato da Maurizio Sarri per un attacco influenzale. Il difensore biancoceleste è stato quindi costretto per motivi di salute a non partire insieme alla squadra, ma sta comuque guardando la partita in tv insieme alla ragazza. Sui social, proprio la bella Anabel, ha pubblicato una foto (poi repostata dallo spagnolo), mentre si godono insieme il match mano nella mano sotto le coperte.