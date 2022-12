Lazio, Patric riparte dal Galatasaray: “Felice di essere tornato” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona prova quella della Lazio contro il Galatasaray, soprattutto per Patric. Il difensore, a causa di un problema al ginocchio, era stato costretto a concludere in anticipo la prima parte della stagione. Lo spagnolo ha approfittato della sosta per dedicarsi al recupero e ora, finalmente, può gioire per essere tornato a disposizione del tecnico. Non vedeva l’ora, desiderava fortemente questo momento tanto che ha voluto immortalarlo e condividerlo anche sui social. Questo il messaggio che si legge nella story postata su Instagram: “Felice di essere tornato”.

