Lazio, Pedro è un asso anche a Tombola: attenzione a Immobile... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è entusiasmo e gran voglia di partecipazione nella Lazio ed è stato Maurizio Sarri in persona a svelarlo quest'oggi. La squadra è volata in Turchia per il mini ritiro di 5 giorni a Manavgat dove oltre alla sfida di ieri contro il Galatasaray, venerdì è in programma alle 16 quella contro l'Hatayspor. E se c'è spazio per il duro lavoro e la massima concentrazione, i biancocelesti non si privano però di ritagliarsi uno spazio dedicato al divertimento per alleggerire i carichi di lavoro. Tra questi c'è Pedro che in una stories di Instagram si è reso ancora una volta fenomenale, ma questa volta non nel rettangolo di gioco ma a tavola! Infatti, questo pomeriggio i giocatori hanno preso parte allo storico gioco natalizio italiano, nato nella città di Napoli nel XVIII secolo. Lo spagnolo scrive: "Tombola!!", ma non è l'unico. Da vero partenopeo non poteva non esserci Ciro Immobile. Anche il capitano della Lazio infatti ha eguagliato lo stesso risultato del suo collega di reparto esultando sui social: "Tombolaaaa". Chissà chi sarà il prossimo ad iscriversi alla festa... A fine articolo gli scatti social.