Lazio, Pedro scatena la reazione dei tifosi: "Sono tornato" - FOTO

Pronti, partenza via! La Lazio è ufficialmente partita per il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questa mattina infatti, i biancocelesti sono scesi in campo per effettuare la prima sessione di allenamento allo Zandegiacomo. Tra questi, fresco di rinnovo con la Lazio c'era anche Pedro che dall'alto del suo profilo social ha pubblicato uno scatto della sessione mattutina, scrivendo: "Tornato al lavoro!". Clicca qui sotto per vedere lo scatto social: