Lazio, Pellegrini sui social: "Niente è come una vittoria in Champions"

L'urlo di Luca Pellegrini al fischio finale è il simbolo di una serata memorabile per i biancocelesti che in un Olimpico infernale battono il Feyenoord per 1-0 col gol di Ciro Immobile. Il terzino della Lazio è entrato al 78' al posto di Hysaj e ha messo in campo tanta grinta e determinazione per tenersi stretto il vantaggio. Sui social ha ovviamente festeggiato, scegliendo di pubblicare una foto che lo ritrae proprio durante il grido di felicità accompagnata dalla didascalia: "Nothing feels like a Champions Leauge win!!! Forza Lazio!!", cioè "Niente è come una vittoria in Champions League!!! Forza Lazio!!".