Lazio, per Immobile ritorno al gol e festa in famiglia: l'evento

Ciro Immobile è tornato al gol all'Olimpico in campionato dopo 243 giorni. Un digiuno lunghissimo per uno come lui capace di numeri e statistiche impressionanti. I tanti infortuni avuti e la sosta per il Mondiale hanno inevitabilmente condizionato la sua stagione. Il capitano biancoceleste, però, vuole trascinare i compagni tra le prime quattro per staccare un pass per la prossima Champions League. Dopo la rete di venerdì sera, Ciro si è concesso un sabato di festa in famiglia. Michela, la primogenita dei quattro figli, ha fatto la sua prima comunione. Il bomber, Jessica, Giorgia, Mattia, Andrea, amici e famigliari hanno così festeggiato questo grande giorno. Gli scatti sono stati condivisi dalla coppia sui social che elegantissimi e anche un po' emozionati hanno festeggiato la piccola.