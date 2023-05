Lazio, prima convocazione per Gonzalez: scelto il numero di maglia

Fonte: Fabrizio Parascani

Stasera la Lazio riceve il Lecce in una gara fondamentale per la Champions. Nelle fila dei biancocelelesti c'è la prima convocazione per Diego Gonzalez. Il club biancoceleste ha postato sui propri profili social la foto sua della maglia. In caso di ingresso in campo indosserà la casacca numero 22 sulle spalle. Il giovane attaccante dopo aver contribuito alla promozione della Primavera, stasera si accomoderà in panchina con i ragazzi della prima squadra.