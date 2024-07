Lazio Primavera, gli highlights del successo sul River Plate - VIDEO

Bella e importante vittoria quella messa a segno dalla Lazio Primavera che si è imposta per 2-1 sul River Plate nella Supercoppa di Monterrey. In merito alla sfida la società ha pubblicato un video social in cui ripercorre i momenti più belli della gara: "Dietro le quinte! Tutte le emozioni della vittoria per 2-1 sul River Plate!".