Lazio, quattro anni fa un gol entrato nella storia: Caicedo la decide a Cagliari - VIDEO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Corre oggi l'anniversario di una delle partite più emozionanti nella storia della Lazio. Era il 16 dicembre del 2019 quando la squadra allenata da Maurizio Sarri volava a Cagliari per dare continuità a un ciclo di vittorie che da lì a poco l'avrebbe portata in lotta per lo Scudetto, prima della pandemia mondiale. In Sardegna i biancocelesti giocano una partita quasi per intero sotto di un gol, cercano un pareggio che trovano solo nel recupero grazie a Luis Alberto. Proprio mentre tutto sembra decretato e le due formazioni destinate a dividersi un punto a testa Jony crossa in mezzo e al 97' trova sul secondo palo Caicedo. Il 'Panterone, stacca e regala alla Lazio tre punti destinati a essere ricordati in eterno. Sui propri profili social la società ha ricordato quel giorno chiedendo ai tifosi come hanno esultato nel momento del vantaggio.