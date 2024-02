Lazio, Radu e quella dedica speciale: "Tu, in cima al mondo" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Non ne perde una, la lazialità lo ha invaso da quando in giovane età aveva scelto Roma come destinazione, la Lazio come la squadra dove costruire e chiudere la sua carriera. Oggi che non scende più sul terreno di gioco come protagonista si gode le gesta dagli spalti, esulta ai gol insieme a quei tifosi che lo hanno acclamato e amato per anni (e continuano a farlo anche oggi). Per questo e altri centro motivi Stefan Radu non poteva saltare la gara di questa sera, non poteva non godersi lo spettacolo della Lazio che batteva il Bayern Monaco scrivendo la storia del club. Era lì, sugli spalti e dopo il triplice fischio, armato di cellulare, ha ripreso l'emozione dei tifosi, si è goduto l'ambiente e ha dedicato delle parole a dir poco speciali: "In cima al mondo...", poi due cuori (bianco e celesti) e un'aquila a completare il tutto.