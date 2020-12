Lazio, Reina: "Mercoledì un'altra prova difficile, insieme per dare tutto" - FT

La vittoria della Lazio contro il Napoli è stata condizionata positivamente anche dalla prestazione di Pepe Reina. Il portiere è sempre più un punto di riferimento per la squadra e ieri ha mantenuto per la seconda volta la porta inviolata. Su Instagram l'estremo difensore ha scritto qual è la chiave per fare risultato anche contro il Milan: "Vittoria importante contro una grande squadra. Mercoledi un altra prova difficile!! Insieme per dare tutto!!".