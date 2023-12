Lazio, Sarri e quel tuffo nel passato: il post amarcord della Serie A - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra pochi minuti la Lazio affronterà l'Empoli nella partita valevole per la 17° giornata di campionato. Allo Stadio Castellani saranno molti i giocatori biancocelsti che ripercorreranno la loro carriera tornando ai tempi in cui vestivano la maglia azzurra del club toscano. Da Hysaj a Provedel, passando per Casale, Vecino, Martusciello e Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, protagonista dell'ultimo post della Serie A sui propri canali social, proprio alla guida dell'Empoli fece il suo esordio in Serie A, dando vita al percorso che lo ha portato a Roma nel 2022.