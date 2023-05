Lazio, Sarri in versione talismano: la società celebra il record - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

150 vittorie in Serie A, l'allenatore più velcoce a riuscirci. Maurizio Sarri, con il successo contro il Sassuolo raggiunge un record strabiliante, dopo anni di sacrifici e lezioni di puro sarrismo. La bellezza non poteva non arrivare dopo il periodo amaro precedente al successo contro la squadra di Dionisi, quando la Lazio è stata battuta sia dal Torino che dall'Inter. A celebrare il traguardo del mister biancoceleste è stata la stessa società a mezzo social: "150 sono le vittore per Mister Sarri!". Il post su Instagram è stato inondato da innumerevoli commenti dei supporters della Lazio che non fanno che sostenere il proprio Comandante.